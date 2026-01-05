الأنبا بولا شفيق يزور الكنائس الشقيقة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صور

في خطوة تعبر عن عمق المحبة، والاحترام المتبادل بين القيادات الكنسية على اختلاف انتماءاتهم، قام نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بزيارة رسمية إلى عدد من القيادات الكنسية في الإسماعيلية، ومحيطها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2026، ساعيًا إلى تعزيز روح الأخوة، والمودة بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر.

وزار صاحب النيافة الأنبا سيرافيم، مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، في إطار العلاقات الأخوية، وتبادل نيافتهما كلمات المحبة، والتمنيات الطيبة في هذه المناسبة الروحية المجيدة، كما عكست الزيارة عمق العلاقات الأخوية، وروح التعاون والمحبة بين الكنائس.

وامتدّ حضور راعي الإيبارشيّة ليشمل الكنيسة الإنجيلية بمدينة الإسماعيلية، حيث زار أيضًا القسيس أيمن سامي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، معبّرًا عن تهانيه الحارة بعيد الميلاد المجيد، حيث كانت الزيارة دليلًا واضحًا على الحوار البنّاء بين الطوائف المسيحية المختلفة، وعلى التأكيد على وحدة الرسالة المسيحية في نشر قيم المحبة، والسلام.

خلال هذه الزيارات، جاء التبادل الودي للتهاني، وتأكيدات التقدير المتبادل بمثابة رسالة قوية عن وحدة الهدف والقيم المشتركة بين مختلف الكنائس المسيحية في مصر.

وشدد المشاركون على أهمية التعاون بين الكنائس في تعزيز السلام، والمحبة بين المؤمنين، وعلى دور مثل هذه اللقاءات في دعم التلاحم الوطني، والمجتمعي، لا سيما في موسم الأعياد المسيحية الذي يمثل وقتًا للفرح، والاحتفاء بقيمة ميلاد السيد المسيح.

وتجسد اللقاءات بين نيافة الأنبا بولا، والقيادات الكنسية الأرثوذكسية، والإنجيلية في الإسماعيلية مثالاً حيًا على الاحترام العميق، والحوار البنّاء بين الطوائف المسيحية المختلفة داخل مصر، وسعيهم المشترك إلى تقديم نموذج في المحبة، والسلام، والوحدة في المجتمع، انطلاقًا من المناسبة الروحية المتمثلة في عيد الميلاد المجيد.