الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

احتفلت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور مجموعة من قيادات الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفالية، إنه يتم نقل فعاليات الاحتفال، على الهواء من التلفزيون المصري، وعدد من الفضائيات المصرية.