الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث تتزين الكنائس بالأنوار والصلوات، استعدادا لاستقبال العيد صباح الأربعاء 7 يناير، ذكرى ميلاد السيد المسيح.

وتُقام صلوات قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء ٦ يناير في جميع الكنائس الأرثوذكسية، وسط أجواء روحية مميزة، يشارك فيها المؤمنون بفرح وتسبيح، معبرين عن بهجتهم بميلاد مخلص العالم، الذي جاء ليزرع الأمل في النفوس ويؤكد أن النور أقوى من الظلام.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط حضور شعبي ورسمي، في أجواء تسودها الصلوات والترانيم والفرح الروحي.

ويحمل عيد الميلاد المجيد معاني عميقة تتجاوز الطقوس، إذ يُجدد الدعوة إلى المحبة والعطاء، ونبذ الكراهية، والتشبث بالرجاء، ليبقى العيد مناسبة روحية وإنسانية تجمع القلوب على السلام.