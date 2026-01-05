تدشين أواني المذبح ورسامة 137 شماس لكنيسة العذراء ويوسف النجار بأبو الريش

صلى نيافة الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة أبوالريش بأسوان، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، بالإضافة إلى تدشين مجموعة من الأيقونات المقدسة بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٣٧ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

رسامة شمامسة

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بني عبيد، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.