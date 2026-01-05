قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين

علا محمد

شدد الإعلامي خالد الغندور  على صعوبة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البنيني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مباراة اليوم  مع منتخب بنين في منتهي الصعوبة و ليس كما يعتقد البعض و ان شاء الله نصعد قولوا يا رب".


تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب «أدرار».


موعد مباراة مصر وبنين
يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.

منتخب مصر البنيني بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025

