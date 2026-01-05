مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين

شدد الإعلامي خالد الغندور على صعوبة المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البنيني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مباراة اليوم مع منتخب بنين في منتهي الصعوبة و ليس كما يعتقد البعض و ان شاء الله نصعد قولوا يا رب".



تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب «أدرار».



موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.