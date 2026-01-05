إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
بالصور

رنا عصمت

 شرب الماء من العادات الصحية الأساسية، إذ يساعد على طرد السموم من الجسم وتوفير الترطيب اللازم، كما أن شرب كمية كافية من الماء صباحًا قد يساهم في تعزيز معدل الأيض.

ويمكنك تعزيز فوائد كوب الماء الصباحي بإضافات بسيطة تمنحه مزايا إضافية:

 

1- أضِف لمسة من الفيتامينات:

يوفّر ماء الليمون جرعة من فيتامين c الداعم لجهاز المناعة.

يمكنك نقع الماء بشرائح الليمون أو أي من الحمضيات الأخرى، أو إضافة الأعشاب والخيار على الماء، ما يساعد على تحسين النكهة، خاصةً إذا كنت لا تفضّل طعم الماء العادي.

2- أضِف ملعقة كبيرة من خل التفاح:

قد يوفّر إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب الماء الصباحي عدة فوائد صحية، منها المساعدة على:

-خفض مستويات الكوليسترول.

-المساهمة في ضبط مستويات سكر الدم.

-تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء (الميكروبيوم).

3. جرّب ماء جوز الهند:

يفضّل بعض الأشخاص مذاق ماء جوز الهند المنعش مقارنةً بالماء العادي، كما أنه يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

المصدر..DailyMedicalinfo

