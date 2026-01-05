إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

شرب الماء من العادات الصحية الأساسية، إذ يساعد على طرد السموم من الجسم وتوفير الترطيب اللازم، كما أن شرب كمية كافية من الماء صباحًا قد يساهم في تعزيز معدل الأيض.

ويمكنك تعزيز فوائد كوب الماء الصباحي بإضافات بسيطة تمنحه مزايا إضافية:

1- أضِف لمسة من الفيتامينات:

يوفّر ماء الليمون جرعة من فيتامين c الداعم لجهاز المناعة.

يمكنك نقع الماء بشرائح الليمون أو أي من الحمضيات الأخرى، أو إضافة الأعشاب والخيار على الماء، ما يساعد على تحسين النكهة، خاصةً إذا كنت لا تفضّل طعم الماء العادي.

2- أضِف ملعقة كبيرة من خل التفاح:

قد يوفّر إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب الماء الصباحي عدة فوائد صحية، منها المساعدة على:

-خفض مستويات الكوليسترول.

-المساهمة في ضبط مستويات سكر الدم.

-تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء (الميكروبيوم).

3. جرّب ماء جوز الهند:

يفضّل بعض الأشخاص مذاق ماء جوز الهند المنعش مقارنةً بالماء العادي، كما أنه يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

المصدر..DailyMedicalinfo