قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
أخبار العالم

تونس .. صدور أحكام استئنافية بالسجن في قضية "التسفير"

محمود نوفل


 
أفادت وسائل إعلام تونسية بأنه صدرت أحكاما استئنافية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عامًا في ما يعرف بقضية "التسفير" .

وفي وقت سابق ؛ أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب،  أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
 


ووجهت للمدانيين تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

كما يشار إلى أن المتهمين الموقوفين  هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

