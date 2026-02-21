المطلب الشعبي في تونس يتصاعد لحل حركة النهضة

قال أحمد الهمامي، عضو تحالف الأحرار في تونس، إن المبادرة المطروحة بشأن حل حركة النهضة ليست مطلبًا برلمانيًا فحسب، بل هي بالأساس مطلب شعبي رُفع منذ سنوات، خاصة عقب اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف الهمامي، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "الحصاد المغاربي" مع الإعلامية داما الكردي ، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع التونسي خرج آنذاك بمئات الآلاف في جنازة شكري بلعيد، مطالبًا بمحاسبة قيادات النهضة وحل الحزب، مشيرًا إلى أن الهتافات التي رُفعت في تلك الفترة عكست حالة غضب شعبي واسعة.

وأوضح أن هذا المطلب تجدد بقوة بعد إجراءات 25 يوليو 2021، حين نادى التونسيون، بحسب قوله، بمحاسبة من اعتبروهم مسؤولين عن إدخال البلاد في مسارات من العنف والتوتر السياسي.

وأكد عضو تحالف الأحرار أن التحركات الحالية تعبر عن امتداد لمطالب قديمة، وليست تحركًا ظرفيًا أو مرتبطًا بسياق سياسي ضيق، موضحًا أن قطاعات من الشارع تعتبر أن المرحلة السابقة شهدت تجاوزات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والسياسية.

وقال إن هناك اتهامات بوجود أجهزة موازية خلال فترة حكم النهضة، معتبرًا أن هذه الملفات تحتاج إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وشدد الهمامي على أن المبادرة المطروحة اليوم تستند، من وجهة نظره، إلى إرادة شعبية قبل أن تكون مبادرة برلمانية، لافتًا إلى أن المشهد السياسي في تونس لا يزال متأثرًا بتداعيات السنوات الماضية، وأن أي خطوة مقبلة سيكون لها انعكاس مباشر على إعادة تشكيل التوازنات السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.