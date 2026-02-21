قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
توك شو

المطلب الشعبي في تونس يتصاعد لحل حركة النهضة

عبد الخالق صلاح

قال أحمد الهمامي، عضو تحالف الأحرار في تونس، إن المبادرة المطروحة بشأن حل حركة النهضة ليست مطلبًا برلمانيًا فحسب، بل هي بالأساس مطلب شعبي رُفع منذ سنوات، خاصة عقب اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف الهمامي، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "الحصاد المغاربي" مع الإعلامية داما الكردي ، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع التونسي خرج آنذاك بمئات الآلاف في جنازة شكري بلعيد، مطالبًا بمحاسبة قيادات النهضة وحل الحزب، مشيرًا إلى أن الهتافات التي رُفعت في تلك الفترة عكست حالة غضب شعبي واسعة.

وأوضح أن هذا المطلب تجدد بقوة بعد إجراءات 25 يوليو 2021، حين نادى التونسيون، بحسب قوله، بمحاسبة من اعتبروهم مسؤولين عن إدخال البلاد في مسارات من العنف والتوتر السياسي.

وأكد عضو تحالف الأحرار أن التحركات الحالية تعبر عن امتداد لمطالب قديمة، وليست تحركًا ظرفيًا أو مرتبطًا بسياق سياسي ضيق، موضحًا أن قطاعات من الشارع تعتبر أن المرحلة السابقة شهدت تجاوزات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والسياسية.

وقال إن هناك اتهامات بوجود أجهزة موازية خلال فترة حكم النهضة، معتبرًا أن هذه الملفات تحتاج إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وشدد الهمامي على أن المبادرة المطروحة اليوم تستند، من وجهة نظره، إلى إرادة شعبية قبل أن تكون مبادرة برلمانية، لافتًا إلى أن المشهد السياسي في تونس لا يزال متأثرًا بتداعيات السنوات الماضية، وأن أي خطوة مقبلة سيكون لها انعكاس مباشر على إعادة تشكيل التوازنات السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

جامعة القاهرة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

جهاز مستقبل مصر

طرح الدواجن بـ 90 جنيها عبر سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

