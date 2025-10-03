اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية عن اعتقال مواطن إسرائيلي للاشتباه بجمعه معلومات استخباراتية في فندق على البحر الميت لصالح إيران.

وأفادت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن المشتبه به، البالغ من العمر 23 عامًا، كان يعمل في الفندق خلال عملية التجسس المزعومة، حيث التقط صورًا لمقر الفندق والمنطقة المحيطة به.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه لم تتضح بعد الظروف الدقيقة لاعتقال المشتبه به، حيث أشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها لا تزال جارية.

يمثل المشتبه به واحدة من عشرات قضايا التجسس الإيراني التي تم الكشف عنها خلال العامين الماضيين، حيث تكثف السلطات جهودها لقمع الجواسيس الذين تم تجنيدهم عبر الإنترنت من قبل عملاء إيرانيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على اثنين من سكان حولون للاشتباه بتصويرهما قواعد عسكرية ومواقع أخرى في إسرائيل لصالح مشغليهما الإيرانيين على مدار أشهر.