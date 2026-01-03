القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى.. تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج حاجب للرؤية حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وتبين عدم وجود طمس باللوحات المعدنية أو زجاج معتم حاجب للرؤية ، وبسؤال مالكها (مقيم بمحافظة الجيزة) إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بإزالة آثار الطمس على اللوحة المعدنية والزجاج المعتم عقب علمه بتداول صورة سيارته على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.