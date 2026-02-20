قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعد تجديد الثقة: المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل الميداني

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في أول اجتماع عقب تجديد الثقة، واستمرارًا لمسيرة العمل واستكمال خطط التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، حرص أعضاء البرلمان على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة تجديد الثقة، معربين عن تقديرهم لجهودها الملموسة على أرض الواقع وما تحقق من خطوات جادة في ملفات التنمية والخدمات.

كما نقل النواب إليها نبض الشارع ومطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه بعض المواطنين، مستعرضين عددًا من المشكلات الخدمية والمعيشية التي تم رصدها ميدانيًا.

ومن جانبها، قدمت المحافظ التهنئة لأعضاء البرلمان بمناسبة شهر رمضان المعظم، معربة عن تقديرها لدورهم التشريعي وخدمة المواطنين.

وأكدت أن جميع المطالب والمقترحات محل اهتمام ودراسة فورية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وفقًا للأطر القانونية والإمكانات المتاحة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وآليات تسريع معدلات الإنجاز، إلى جانب طرح مقترحات النواب بشأن تطوير الخدمات الأساسية، ودعم خطط الاستثمار، وتحسين المرافق والبنية التحتية، مع الاتفاق على وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأن المرحلة القادمة ستعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ يمثل أحد أهم دعائم النجاح في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الجهود، وترجمة التوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة جاكلين عاذر مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

المتهم

سب الزبائن.. القبض على قائدة سيارة قام بتحميل ركاب أزيد من الحمولة

المنشور

هارب خارج البلاد.. الداخلية تكشف حقيقة انتحال أشخاص صفة رجال شرطة لسرقة آخر بالدقهلية

المتهم

نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم إلحاق الأبناء بالجامعات الأجنبية

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد