ضبط مخبز بلدي يبيع الدقيق المدعم في الرحمانية بـ البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملة تموينية بمركز الرحمانية على المخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 466 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، وضبط مخبز لتصرفه في كمية قدرها 10 شكائر دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف.

كما تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وضبط مخبز لتوقفه عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجارٍ مراجعة مدى وجود مبيعات وهمية من عدمه، وتحرير 4 مخالفات لعدم وجود قائمة إعلان بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

تمت الحملة بإشراف عادل أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة مصطفى عمار، والحسيني صالح، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.