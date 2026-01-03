الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز

أكدت السلطات الفنزويلية أن قصفا أمريكيا استهدف المتحف التاريخي العسكري بكاركاس، ما تسبب في اندلاع حريق هائل.

و أفادت و سائل إعلام دولية أن المتحف يضم قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز، الذي يعتبر الأب الروحي للرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

العدوان الأمريكي على فنزويلا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما خارج البلاد.

ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.

ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات، واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.



وجاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.