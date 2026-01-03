قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
توك شو

تستعد للآخرة.. شمس البارودي تتحدث عن علاقتها بالله بعد الاعتزال

الفنانة شمس البارودي مع الراحل حسن يوسف
محمد شحتة

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، محرك البحث جوجل، بعد تصريحات أدلت بها وتحدثت عن حياتها وذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن يوسف وعلاقتها بالقرآن الكريم.

وفي هذا التقرير نبرز أهم تصريحات الفنانة شمس البارودي.

علاقة شمس البارودي مع القرآن

وأكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حرصها الدائم على قراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من إيمانها بأهمية الاستعداد للآخرة، واعتبار القبر هو المسكن الأخير للإنسان، متمنية أن يكون روضة من رياض الجنة.

وخلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية» مع الدكتورة أميرة مجدي، المذاع عبر قناة الشمس، أوضحت شمس البارودي أن أيامها كلها أصبحت لله، خاصة بعد وفاة زوجها، لافتة إلى أن أولوياتها تغيّرت بشكل كامل، وأصبح اهتمامها منصبًا على كتاب الله والدعاء.

وأضافت أنها تحرص على ختم القرآن الكريم مرة أو مرتين شهريًا، مؤكدة أن هذا النهج يمنحها السكينة والطمأنينة، ويجعلها أكثر استعدادًا للآخرة، مشددة على أن الإنسان يجب أن يهيئ نفسه لمسكنه الأخير بالأعمال الصالحة.

التقرب إلى الله

وأشارت شمس البارودي إلى أن هذه المرحلة من حياتها تمثل لها سلامًا داخليًا وارتباطًا روحيًا عميقًا، مؤكدة أن التقرب إلى الله أصبح محور أيامها وملاذها الأول.

وعبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن امتنانها العميق لعلاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، مؤكدة أنه كان نعمة من الله في حياتها، وأن الرابط بينهما كان قائمًا على المحبة والدعاء والرضا.

وخلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية»،  قالت شمس البارودي إن حسن يوسف كان دائمًا يردد لها: «أنتِ دعوة أمي وأبويا ليا»، وهو ما كانت تقابله بقولها له: «أنت هدية ربنا ليا»، في تعبير صادق عن عمق العلاقة الإنسانية والروحية التي جمعتهما.

وأضافت شمس البارودي أن زواجها من حسن يوسف كان من أعظم نعم الله عليها، مشيرة إلى أنهما كانا ينظران لبعضهما باعتبارهما عطية إلهية، وهو ما انعكس على حياتهما القائمة على المودة والتفاهم.

وأكدت أن هذه الذكريات ما زالت حاضرة في قلبها، وتحمل لها معاني الامتنان والشكر لله على ما جمعها بزوجها الراحل من حب واحترام متبادل.

ضنايا فلذة كبدي

ووجهت إحدى المتابعات رسالة للفنانة المعتزلة شمس البارودي بعد حديثها عن زوجها الراحل حسن يوسف و لابنها الراحل عبدالله.

وقالت المتابعة، في تعليق على أحد منشورات شمس البارودي : هو أنتِ ليه دايمًا تقولي عن زوجك، حبيبي وتوأم روحي وشريك حياتي، وتقولي عن ابنك عبد الله، من غير روحي وحبيبي وحياتي؟! هو مكنش غالي عندك زي جوزك؟! أنا بحس إن فراق ابنك كان أهون عليكي من فراق زوجك.

لترد شمس البارودي قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك : مش عارفة أقولك إيه، جربتي فقد فلذة الكبد؟ ضنايا فلذة كبدي وجع لا يعلمه إلا الله.
 

