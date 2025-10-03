علمني كيف يموت الحب؟.. شمس البارودي تعلن توقفها عن الاحتفال بعيد ميلادها

أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أنها قررت التوقف عن الاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق الرابع من أكتوبر من كل عام، مؤكدة أن هذا اليوم لم يعد يحمل لها بهجة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وكتبت البارودي عبر حسابها على موقع "فيسبوك":«أبلغت أحبابي وأبنائي وأخت زوجي الحبيبة فاتن يوسف، أنني لن أحتفل بيوم مولدي بعد الآن، فقد كان حبيبي الراحل هو من يدخل البهجة إلى حياتي في مثل هذا اليوم».

وأضافت أنها أوصت أبناءها وأقاربها بتحويل ذلك اليوم إلى مناسبة لقراءة القرآن والدعاء، خاصة يوم 29 أكتوبر، الذي يوافق ذكرى رحيل الفنان حسن يوسف، قائلة:«اشتقت إليك.. فعلى من لا يشتاق؟ علمني كيف يموت الحب؟ أسأل الله الثبات على الحق والرضا بالقضاء، وأن نكون جميعًا من عباده السعداء».