ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شمس البارودي، على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد أن نشرت عددا من الصور تجمعها مع زوجها الراحل.

قصة شمس البارودي مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن قصة شمس البارودي مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وذلك بعد أن نشرت صور مع زوجها الراحل حسن يوسف،وهذا يعني أنها في حالة حنين وشوق لأفراد عائلتها الراحلين.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذة المرأة تتحدث وتقول انها مشتاقة لزوجها ونجلها وتحتاج الدعم في ظروفها الحالية، ونشرت صور حنين لزوجها على صفحتها على الفيسبوك.

واكملت مفيدة شيحة، أن :"الست تعمل ايه ترمي نفسها من البلكونة بعد النقد الكبير على صورها وخلونا نحترم الناس ونحترم مشاعرهم".