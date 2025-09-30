أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: هذه مسئوليات الإنسان الحقيقية بعد تكريمه من الله

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن تكريم الإنسان من الله سبحانه وتعالى يترتب عليه مسئولية عامة تشمل كل ما حوله من بشر وحيوانات ومخلوقات، وليس البشر وحدهم.

وأوضح الدكتور هاني تمام خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنسان المكرم من الله لا يجوز له أن يعيث في الأرض فساداً أو يؤذي حتى أصغر المخلوقات دون ذنب.

وأشار الدكتور هاني تمام إلى الحديث النبوي عن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، معتبراً ذلك دليلاً على أن المسئولية لا تتوقف عند التعامل مع الناس فقط، بل تمتد إلى الكائنات جميعها.

وأضاف الدكتور هاني تمام أن الإنسان إذا كان أباً أو زوجاً، فهو مسئول عن زوجته وأولاده، وإذا كان صاحب حيوان فهو مسئول عن هذا الحيوان، مبيناً أن الرحمة مبدأ أساسي في الإسلام، وأن من لا يرحم لا يُرحم.

وضرب الدكتور هاني تمام مثالاً بما روي عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه كان يفتت الخبز للنمل في جحورها، ولما سُئل عن ذلك قال: "إنهن جارات لنا"، وهو ما يعكس روح المسؤولية حتى تجاه المخلوقات الصغيرة.

هاني تمام: الإنسان حين يستشعر مسئوليته الحقيقية يكون نظره للخلق جميعاً نظرة رحمة

ولفت الدكتور هاني تمام إلى أن الإنسان حين يستشعر مسؤوليته الحقيقية يكون نظره للخلق جميعاً نظرة رحمة ورفق، أيًا كان نوعهم أو قدرهم، مؤكداً أن التعامل بعكس ذلك من تعالٍ أو استحقار لمخلوقات الله يتنافى مع حقيقة التكريم الإلهي للإنسان.

وأكد أستاذ الفقه بأن التكريم الإلهي للإنسان لا يعني أن يضع نفسه في مرتبة أعلى ليستكبر على ما حوله، بل يعني أن يكون أكثر رحمة ورفقاً بكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى.