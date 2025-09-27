حسابكم عسير عند الله.. شمس البارودي تحسم الجدل حول عودتها للتمثيل

كشفت شمس البارودي عن رفضها الكامل للعودة لمجال التمثيل بعد وفاة زوجها حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على فيسبوك: "أؤكد للجميع، وخاصة من يرددون الشائعات، أنني رافضة تمامًا لأي عودة للتمثيل. لقد نسيت التمثيل منذ زمن بعيد، ولا أجيد اليوم إلا أن أكون نفسي بلا نفاق أو كذب".

وأضافت: "محبيني يعرفون من أنا، أما المتطفلون على وسائل التواصل يطلقون الأكاذيب والظنون. يقولون إنني سأعود بعد وفاة زوجي، وأقسم أن زوجي لم يمت في قلبي ولن يموت أبدًا".

كما أوضحت أنها تمتلك منذ 20 عامًا حسابًا شخصيًا تشارك من خلاله صورًا قديمة تجمعها بزوجها، بالحجاب وبدونه، وتكتب فيه بحرية بعيدًا عن أي نية للعودة إلى الفن.

وكشفت البارودي عن تسجيل خاص لزوجها الراحل، قال فيه: “شمس رافضة أي عودة للتمثيل، وهي تعلنها دائمًا”.

واختتمت رسالتها: "ظهوري الإعلامي المقبل سيكون لتوثيق حياتنا العائلية فقط، وليس لمشاريع فنية أو تمثيلية، ومن يظن غير ذلك فعليه أن يراجع نفسه، فحسابكم عسير عند الله".