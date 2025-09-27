قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كريم الشناوي بعد عرض ضي لطلاب المدارس: التجربة أثبتت أن المراهقين يهتمون بالأعمال الجادة

كريم الشناوي
كريم الشناوي
أحمد إبراهيم

نشر المخرج كريم الشناوي، مخرج فيلم “ضي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يعلق فيها على ردود فعل طلبة إحدى المدارس، أثناء مشاهدتهم الفيلم ومناقشته بعد العرض. 

وقال كريم الشناوي : إن التجربة أثبتت أن المراهقين وطلبة المدارس مهتمون بالأعمال الجادة، وليس فقط بالمحتوى السريع مثل “تيك توك”.

وأضاف كريم الشناوي: أن فريق العمل أقام خلال الأسبوعين الماضيين 7 عروض خاصة لمدارس مختلفة، وجاءت معظمها بناءً على طلب الطلاب أو إدارات المدارس، حيث ناقشوا الفيلم بعد العرض داخل القاعة أو المدرسة. 

وأشار كريم الشناوي، إلة أن الأسبوع المقبل سيشهد 5 عروض جديدة، مع العمل حاليًا على توسيع التجربة لتشمل مدارس حكومية داخل القاهرة وخارجها بدعم مؤسسات عامة وغير حكومية، وأن مشاهدة الجيل الصغير للفيلم ومناقشته تمثل أكبر فرحة لصناع العمل، معتبرًا ذلك نجاحًا يتجاوز شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم ضي 

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيلمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

