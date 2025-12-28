اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»

نظّم متحف إيمحتب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة، محاضرة توعوية مجانية بعنوان «دروس من الماضي»، وذلك في إطار الدور الثقافي والشمول المجتمعي للمتحف، ويستهدف العاملين بالمتحف وبعض المهتمين بالصحة.

وينظم متحف إيمحتب العديد من الفعاليات والمحاضرات الهامة على مدار العام من أجل نشر وإثراء الوعي الأثري والثقافي داخل المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في علوم الآثار.

ويحتوي متحف إيمحتب على ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقة سقارة، وذلك وفقًا لما نشره المتحف على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود إنشاء المتحف إلى عام 1997، حيث تم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم تم غلقه مرة أخرى في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، قبل أن يُعاد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى أنه يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها الملك أوناس.

كما يضم المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر، وتمثال المهندس إيمحتب، ويوجد به نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك مرنرع.