جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل

حذّر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة البرد على القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وتسارع ضربات القلب.

وقال جمال شعبان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حافظ على قلبك في الشتاء.. البرد وأزمات القلب، حذارِ من خطورة البرد على القلب».

وأضاف: «انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم».

وتابع: «مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع ضربات القلب، كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تزايد احتمالات تكوّن جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية، ومن ثم حدوث أزمة قلبية».

وأكمل: «كما يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش، كما أن الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الزور والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضى القلب».

واستكمل: «كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد».

النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية:
تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، وتجنب الخروج المفاجئ من مكان دافئ إلى مكان بارد.

وأكد: «ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة وأخرى يحافظ على حرارة الجسم، وهو أفيد من ارتداء إزار واحد ثقيل».

وأشار إلى أن «غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد على عدم انخفاض حرارة الجسم».

كما شدد على ضرورة شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن 2 لتر يوميًا، وتجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.

واختتم حديثه قائلًا: «المشروبات الصديقة للقلب في الشتاء هي الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة، والزنجبيل بدون سكر طبعًا. ويجب تجنب التدفئة الزائدة، وعند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح، يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع على شماعة البرد المُفترى عليه».

