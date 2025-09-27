قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين

رانيا يوسف وأحمد جمال
رانيا يوسف وأحمد جمال
أحمد إبراهيم

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد. 

وقد أثار زواج رانيا يوسف الرابع حالة من الجدل الواسع ودفع الكثير من عشاق الفنان البحث عن هوية زوجها الرابع الجديد وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

معلومات عن أحمد جمال زوج رانيا يوسف 

أحمد جمال بدأ حياته المهنية كمهندس، وبعدها فضل دخول مجال الإخراج ليشارك فى عدد من الأعمال الفنية المهمة خلال مسيرته.

والتقى بالفنان أحمد بدير فى مسرحية “مرسي عايز كرسي” لتكون بدايته فى العمل المسرحي. 

وقدم خلال مسيرته عدد من الأعمال الفنية المهمة منها مشاركته مع عادل إمام فى عدة اعمال منها فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة، العراف، فلانتينو، عوالم خفية وشارك في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز كمخرج منفذ وكمساعد مخرج في مسلسل “أبو البنات”.

وكان للمخرج أحمد جمال تجربتين زواج قبل زواجه من رانيا يوسف، وكانت الأولى دعاء أحمد بدير، ثم تزوج من فتاة تدعى أوليفيا.

مسلسل لينك مع رانيا يوسف

من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف فى مسلسل " لينك" يطرح قضية شديدة الأهمية تتعلق بالنصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، ويأتى ذلك فى توقيت تنامت فيه جرائم الاحتيال الإلكترونى مع تطور التكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

مسلسل "لينك" من إنتاج شركة إيما لاين ، وبطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

رانيا يوسف أحمد جمال زواج رانيا يوسف وأحمد جمال الفنانة رانيا يوسف المخرج أحمد جمال

