قلبي وجعني.. نادية شكري تعلق على قرار اشرف زكي بترك منصبه

علّقت الفنانة نادية شكري على استقالة الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب المهن التمثيلية، معتبرة أن قراره يظل علامة فارقة في تاريخ النقابة.

كتبت نادية شكري علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" ماينفعش أصدق إنك تسيبنا

ومش عايزة أصدق ومش لاقية كلام أقوله ولاحتى قادرة أكلمك

قلبى موجوع النقابة هى دكتور أشرف زكى حبيبنا ، ماتوجعش قلوبنا من فضلك قرار صعب قوى علينا ومش مصدقاه "

يذكر أن أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".