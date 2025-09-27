قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يدافع عن إيناس مظهر : هو عشان مصرية لازم تختار صلاح
أخبار السيارات| أسعار نيسان قشقاي وجيلي العائلية كسر زيرو.. ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو الجديدة؟
فرصة لمن قل عمله وعلمه.. 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات
خالد الغندور يكشف معاقبة لاعب الأهلي بعد أزمة جائزة مباراة حرس الحدود
بعد توقف عامين..العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط كركوك–جيهان
الدردير عن شيكابالا: أول قمة بين الأهلي و الزمالك من غير الأسطورة
سيد عبدالحفيظ : الخطيب رمز كبير والتجاوز ضده مرفوض
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
فن وثقافة

أحلام تهنئ أنغام علي نجاح حفلها في لندن وتعافيها من أزمتها الصحية

أحلام وأنغام
أحلام وأنغام
أوركيد سامي

وجهت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة مؤثرة لصديقتها الفنانة أنغام بعد النجاح الكبير الذي حققته في أول حفل غنائي لها عقب تعافيها من أزمتها الصحية

كتبت أحلام عبر حسابهاعلي منصة x "توتير سابقاً “ عسي عمرك طويل و فرحتك دائمة... ربي يتمم شفاط و يديمك و يديم ضحكتك و يجعلك شمعة تنور كل الي حواليك و يخليك لأولادك و أهلك و محبينك و لنا و للفن العربي كبه مبروك صحتك و نجاحك اللي هو نجاح لنا جميعاً”.


عبرت الفنانة أنغام عن امتنانها لجمهورها ومحبيها، بعد حفلها الذي أحيته في لندن وسط حضور جماهيري كبير داخل قاعة «البرت هول».

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر، تاريخ كتبناه معًا، وحلم تحقق".

وتصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.


أنغام توجه الشكر الى مصر والسعودية 


وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول


وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

أسعار تذاكر حفل أنغام فى لندن


وتراوحت أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها
 

