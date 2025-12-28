مصطفى فوزي يكشف كواليس رحلته من ناشئي الأهلي إلى التألق مع المصرية للاتصالات |فيديو

تحدث مصطفى فوزي، لاعب فريق المصرية للاتصالات، عن شعوره بعد إقصاء الأهلي من بطولة كأس مصر بالفوز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن طرد طاهر محمد طاهر كان له تأثير كبير على سير المباراة، مشيرًا إلى أن غياب الدوليين عن صفوف الأهلي أيضًا سهل المهمة على فريقه.

وفي تعليقه على أداء فريقه، أشاد مصطفى فوزي بالمدير الفني للفريق أليو زبيرو، قائلاً: "أليو زبيرو من المدربين الجيدين جدًا ويمتلك خبرة كبيرة ساعدت الفريق على تقديم أداء مميز". كما أضاف

وكشف فوزي عن رحلته الكروية قائلاً: "كنت لاعبًا في ناشئي الأهلي ثم انتقلت للإعارة إلى أوروبا، لكن بسبب اختلاف مواعيد انتهاء الدوريات الأوروبية والمصرية، انتهى عقدي في مايو بينما ينتهي الدوري المحلي في أكتوبر، مما جعلني أعيش 5 أشهر بدون نادٍ"، مضيفاً أن بعد هذه الفترة، قرر الانتقال إلى نادي الداخلية ثم انتقل إلى المصرية للاتصالات، حيث يسعى الآن لتقديم أفضل أداء مع فريقه الحالي.

في النهاية، أكد مصطفى فوزي أن فريقه يملك طموحات كبيرة بعد الفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.