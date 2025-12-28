قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى فوزي يكشف كواليس رحلته من ناشئي الأهلي إلى التألق مع المصرية للاتصالات |فيديو

الأهلي
الأهلي
علا محمد

تحدث مصطفى فوزي، لاعب فريق المصرية للاتصالات، عن شعوره بعد إقصاء الأهلي من بطولة كأس مصر بالفوز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن طرد طاهر محمد طاهر كان له تأثير كبير على سير المباراة، مشيرًا إلى أن غياب الدوليين عن صفوف الأهلي أيضًا سهل المهمة على فريقه.

وفي تعليقه على أداء فريقه، أشاد مصطفى فوزي بالمدير الفني للفريق أليو زبيرو، قائلاً: "أليو زبيرو من المدربين الجيدين جدًا ويمتلك خبرة كبيرة ساعدت الفريق على تقديم أداء مميز". كما أضاف

وكشف فوزي عن رحلته الكروية قائلاً: "كنت لاعبًا في ناشئي الأهلي ثم انتقلت للإعارة إلى أوروبا، لكن بسبب اختلاف مواعيد انتهاء الدوريات الأوروبية والمصرية، انتهى عقدي في مايو بينما ينتهي الدوري المحلي في أكتوبر، مما جعلني أعيش 5 أشهر بدون نادٍ"، مضيفاً أن بعد هذه الفترة، قرر الانتقال إلى نادي الداخلية ثم انتقل إلى المصرية للاتصالات، حيث يسعى الآن لتقديم أفضل أداء مع فريقه الحالي.

في النهاية، أكد مصطفى فوزي أن فريقه يملك طموحات كبيرة بعد الفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

مصطفى فوزي لاعب فريق المصرية للاتصالات الأهلي بطولة كأس مصر الإعلامي محمد طارق أضا الماتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

توروب

بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص

البنوك

بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا

ترشيحاتنا

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟.. الإفتاء تجيب

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها على فراشك تصرف الشياطين وتمنع الأرق

بالصور

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد