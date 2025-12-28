أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وصلت لـ 2 تريليون جنيه .. محمد معيط يكشف سر ارتفاع فوائد الدين في مصر

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الدول عادة ما تلجأ إلى الصندوق؛ عندما لا تتوافر لديها مصادر أخرى للتمويل، موضحًا أن ارتفاع خدمة الدين جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف.

لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، مؤكدة أن المرحلة المقبلة- بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026- ستكون الامتحان الحقيقي للحكومة، سواء الحالية أو أي حكومة قادمة.

معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الشعب المصري تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

بنداري: انتظام العملية الانتخابية.. و31 شكوى تم التعامل معها دون الحاجة لدعم إضافي

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العملية الانتخابية بكل اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير بصورة طبيعية ومنضبطة.

دولة التلاوة.. طه عبد الوهاب يمازح الطفل عبدالله: أنت مش إلك حل علاولة.. فيديو

تنافس المتسابقان الطفل عبدالله عبد الموجود السيد ابن محافظة الشرقية، ومحمد محمد كامل، في حلقة اليوم من المرحلة الرابعة في برنامج دولة التلاوة.

كأننا بنلعب في القاهرة.. تعليق أحمد موسى عن تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بالكان

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا والتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال

علق الإعلامي أحمد موسى، على اعتراف إسرائيل بما تسمى بأرض الصومال، قائلا: "نحن نتحدث عن أمن قومي مصري".

زاهي حواس: إلهام أبو الفتح أكدت أن صدى البلد لم تحذف كلمة من مناظرة وسيم السيسي

قال زاهي حواس عالم الآثار الكبير، إن الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، أكدت أنه لم يتم إزالة أي شيء من حلقة مناظرته مع وسيم السيسي عالم المصريات.

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي.