معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الشعب المصري تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الموجة التضخمية التي ضربت العالم كله أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري؛ لأن أسعار البترول والقمح وكل السلع ارتفعت".

وتابع محمد معيط: "أهم ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وزيادة دخله"، مضيفا: "طول ما الدولار موجود وهناك ثبات في سعر الصرف؛ نضمن استقرار الأسعار".

ونوه محمد معيط بأن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون استثناء، وآخر مصدر لأي دولة؛ من أجل سد أي فجوة تمويلية لديها.

وأكمل محمد معيط: "طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية وفقا لبرنامج معلوم ومعلن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار؛ مش محتاجين صندوق النقد".