محمد معيط: المشروعات القومية الكبرى تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المشروعات القومية الكبرى في مصر تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وقال معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معدل النمو يعني أنه هناك إنتاجية كثيرة ومشروعات عملاقة تنفذ في الدولة ".

وتابع :" مصر قامت بإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعد سنوات طويلة من معاناة المواطن والدولة عكفت على رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التوزيع ومحطات الكهرباء ".

وأضاف:" مصر عكفت على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها أي مستثمر يريد ان يضخ أمواله واستثماراته في مصر ".

وأكمل:" مصر عملت على استقرار الاقتصاد المصري وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى ".