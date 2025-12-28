قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يواجه فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على ملعب المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله لاستعادة طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي رفع شعار "لا بديل عن الفوز".

وتأتي المباراة بعد خسارة الفريق أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أثارت استياء جماهير القلعة البيضاء.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة بلدية المحلة لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة، ومواصلة المشوار في كأس مصر، البطولة التي توج بها الزمالك الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

في المقابل، يسعى بلدية المحلة لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك، مستفيدًا من حماس لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الأحد في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

تبث المباراة عبر قناة أون سبورت والتطبيق الرسمي للقناة.

