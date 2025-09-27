قصة حقيقية.. تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة قبل عرضه

ينتظر النجمان محمد فراج و زينة عرض مسلسلمها الذي يحمل اسم ورد وشوكولاتة و ذلك بعد انتهاء تصوريره موخرا ، الذي يعرض علي أحدي المنصات الإلكترونية و هو مستوحي من أحداث حقيقية.



أبطال مسلسل ورد و شوكولاتة



يشارك في مسلسل ورد و شوكولاتة بجانب محمد فراج و زينة كل من مريم الخشت ، مها نصار ، صفاء الطوخي ، محمد سليمان ، يوسف حشيش ، آية سليم

قصة مسلسل ورد و شوكولاتة



طرحت الشركة المنتجة أمس البرومو التشويقي الرسمي ورد و شوكولاتة و حقق تفاعلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من طرحه ، البرومو كشف عن أجواء نفسية متوترة و علاقات معقدة بمشاهد رومانسية هادئة مما تتحول الي صراعات داخلية و تهديدات ، ظهرت زينة في البرومو بدور اعلامية واقعا صادما ، بينما جيد محمد فراج شخصية غامضة تتغير ملامحها تدريجيا مع تصاعد الأحداث ، البرومو حمل جملة لافتة : في رواية أحدهم... الحقيقة مش دائما كاملة

آخر أعمال محمد فراج

شارك محمد فراج في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل منتهي الصلاحية تأليف هشام عبية ، إخراج تامر نادي و شارك في العمل كل من ياسمين رئيس ، هبة مجدي ، محمود الليثي ، سامي مغاوري ، دينا ماهر ، محمد عبده و آخرين و عرض له مسلسل كتالوج تأليف أيمن وتار و إخراج وليد الحلفاوي و شارك في العمل ريهام عبد الغفور ، سماح انور ، بيومي فؤاد ، خالد كمال ، أحمد عصام السيد