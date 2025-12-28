برلماني: اعتراف إسرائيل بإقليم الصومال يُخالف قواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، خطورة اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بكيانات انفصالية في منطقة القرن الأفريقي، موضحا أن إقليم أرض الصومال هو جزءا لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأي اعتراف أحادي الجانب بهذا الإقليم يُعد إجراء باطلاً ويخالف قواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف "مظلوم"، أن اعتراف تل أبيب بإقليم انفصالي هي خطوة خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتمثل انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من التفكك والصراعات المسلحة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم.

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن مثل هذه الخطوات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسيكون لها تداعيات خطيرة في القارة السمراء.