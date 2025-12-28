قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
برلمان

برلماني: اعتراف إسرائيل بإقليم الصومال يُخالف قواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، خطورة اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بكيانات انفصالية في منطقة القرن الأفريقي، موضحا أن إقليم أرض الصومال هو جزءا لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأي اعتراف أحادي الجانب بهذا الإقليم يُعد إجراء باطلاً ويخالف قواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف "مظلوم"، أن اعتراف تل أبيب بإقليم انفصالي هي خطوة خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتمثل انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من التفكك والصراعات المسلحة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم.

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن مثل هذه الخطوات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسيكون لها تداعيات خطيرة في القارة السمراء.

الصومال ارض الصومال البرلمان النواب مجلس النواب

