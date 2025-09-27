نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

كشفت الفنانة نهى صالح عن كواليس التعاون بينها وبين المخرج الراحل سامح عبد العزيز وحقيقة طرح جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم بعد وفاته بعد تداول العديد من الأخبار التى تفيد بذلك.

وقالت نهى صالح خلال لقائها فى بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أن المخرج الراحل سامح عبدالعزيز كان إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معني وشخص جدع ولا احد يستطيع إنكار هذا الأمر ، وأجواء التصوير معه مختلفة تماما وله مواقف إنسانية عديدة .

وأستكملت نهى ، معلقة: “لما كان ممثل صغير يكون عنده مشهدين مثلا ويطلب انه يخلص مشاهده فى يوم واحد سامح عبدالعزيز كان بيخليه يجي يومين عشان يقبض مرتين”.

نهى صالح تكشف حقيقة جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم

وعن مصير الجزء الثالث من مسلسل “رمضان كريم" ، قالت نهى صالح ان قبل وفاة سامح عبد العزيز كان الأمر مؤكد بشأن وجود جزء ثالث من المسلسل ، وحتى بعد وفاته كان هناك كلام بأن مخرج اخر سيتولي الأمر ويطرح جزء جديد لكن الكلام توقف وحتى الأن لم يحسم الأمر .

نهى صالح تتحدث عن مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

وتحدثت ايضا نهى صالح عن كواليس مسلسلها “شهادة معاملة أطفال” الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ رفقة الفنان محمد هنيدي وعن النقد الذى قابل المسلسل منذ انطلاقة عرضه.

وقالت نهى: ان المسلسل واجه هجوم غير مبرر قبل حتى عرضه بالرغم ان جميع النجوم المشاركة فى المسلسل غيروا من جلدهم تماما وقدموا ادوار مختلفة عن ما قدموه من قبل.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.