الصناعات الغذائية تسجل إنجازًا تاريخيًا بصادرات تتجاوز 6.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحقيق قطاع الصناعات الغذائية المصري أداءً تاريخيًا غير مسبوق خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 6.339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.632 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 13% وزيادة قدرها 707 ملايين دولار.

وأوضح بزان أن صادرات الصناعات الغذائية تخطت بذلك إجمالي صادرات القطاع المسجلة خلال عام 2024 كاملًا، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، بما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية تمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.



وأشار إلى أن الأداء الشهري للصادرات خلال عام 2025 عكس ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار العام، مع تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربعين الثاني والثالث، وصولًا إلى أداء استثنائي في شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث حقق أكتوبر نموًا سنويًا بنسبة 25%، فيما سجل نوفمبر أعلى معدل نمو بلغ 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أوضح رئيس المجلس أن الدول العربية واصلت تصدرها لقائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 3.127 مليارات دولار تمثل 49% من إجمالي الصادرات، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.263 مليار دولار بنمو 15%، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات وصلت إلى 402 مليون دولار بمعدل نمو 35%. كما حققت صادرات “باقي دول العالم” نموًا قويًا بنسبة 40%، بما يعكس نجاح القطاع في تنويع أسواقه التصديرية.

وأكد بزان أن قائمة أكبر عشرين دولة مستوردة استحوذت على نحو 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 4.4 مليارات دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السودان وليبيا والأردن، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة في أسواق مثل الجزائر والعراق والإمارات وإيطاليا، إلى جانب قفزات استثنائية في الصادرات إلى الصين والبرازيل ولبنان وإنجلترا.

وفيما يتعلق بالهيكل السلعي، أوضح أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة بقيمة 672 مليون دولار محققة نموًا قياسيًا بلغ 81%، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 533 مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت 405 ملايين دولار بنمو 42%. كما حققت محضرات الحبوب والبسكويت، والبطاطس المجمدة، والأغذية المحضرة للحيوان، والشيكولاتة معدلات نمو قوية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للصادرات الغذائية المصرية، في حين شهدت بعض السلع تراجعًا نسبيًا مثل السكر والعصائر والدقيق نتيجة متغيرات الأسواق العالمية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تمثل ترجمة مباشرة لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتطور منظومة التصنيع الغذائي، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الأمريكية والأوروبية الأكثر صرامة عالميًا، وهو ما يعزز ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتج الغذائي المصري.

وأضاف أن الأداء القوي للصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن المستهدف بنهاية عام 2025 هو الوصول بإجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى نحو 6.8 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي يقارب 12% مقارنة بعام 2024.

واختتم بزان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، مع التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية وترسيخ مكانة المنتج المصري على خريطة التجارة العالمية.