إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

وحيد عتيق
وحيد عتيق
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس وحيد عتيق، عضو غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، أن الصناعة الدوائية المصرية تشهد مرحلة مهمة من التطور، مدفوعة بدعم القيادة السياسية وخطة الدولة لتوفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجارية في إنتاج المحاليل الطبية الوريدية تمثل نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للقطاع.


وأوضح عتيق، في تصريحات صحفية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تنفيذ توسعات صناعية كبيرة في مجال إنتاج المحاليل الوريدية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطبية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة تشمل تطوير خطوط إنتاج إضافية لإنتاج محاليل صغيرة الحجم وقطرات طبية ذات استخدام فردي، وهو ما يدعم تنويع المحفظة الدوائية ويواكب الاحتياجات الصحية المتنامية على المستويين المحلي والإقليمي.


وأكد عضو غرفة الصناعات الطبية أن إنجاز هذه التوسعات خلال فترة زمنية قصيرة يعكس كفاءة الإدارة وسرعة التنفيذ داخل القطاع الدوائي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الصادرات، مع توقعات بوصول نسبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية إلى مستويات متقدمة، بما يعكس تزايد الطلب الإقليمي والدولي على المحاليل الطبية المصرية.


وشدد عتيق على أن الالتزام بأعلى معايير الجودة يمثل أولوية رئيسية في هذه التوسعات، حيث تم اختيار التكنولوجيا المستخدمة وفقًا للمعايير الدولية لضمان جودة المنتجات وكفاءة العملية الإنتاجية، بما يعزز الثقة في الصناعة الدوائية المصرية محليًا وعالميًا.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوسعات تمثل قاعدة قوية لمسار تطوير مستدام للصناعة الدوائية، يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الصحي، ويؤكد الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي واستثماري رئيسي في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والطلب العالمي على المنتجات الدوائية.

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

