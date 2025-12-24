قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لأول مرة فى التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مواصلة الصادرات الهندسية تحقيق أداء إيجابي قوي خلال عام 2025، بنسبة نمو 13.9%  خلال أول 11 شهر من 2025 لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 5.93 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، مقابل 5.20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المجلس في تقريره الشهري إلي أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية.


وكشف المجلس، أن الصادرات سجلت قفزة ملحوظة خلال شهر نوفمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 35.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، لتصل قيمتها إلى نحو 621.3 مليون دولار، مقابل 458.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.


وأوضح المجلس أن الأداء التراكمي للصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 يكشف أن هناك نمو شهري لمدة 11 شهر بدون حدوث تراجع، وهذا يؤكد على نجاح خطط المجلس لاستهداف الأسواق الخارجية وتنظيم عدد كبير من الفعاليات التي دعمت هذا النمو الكبير في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مع الأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموا بنسبة 25%، تلتها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%، ووسائل النقل بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12%.


وأضاف "الصياد" أن هذه الارتفاعات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تكشف أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لكونها تنعكس بشكل مباشر على الحصيلة النهائية لصادرات مصر الهندسية.


وتطرق رئيس المجلس، إلي أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة في عدد من الأسواق الدولية، خاصة داخل أوروبا، والدول العربية، وآسيا، وأفريقيا، إلى جانب السوق الأميركية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميا.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التزام المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدّرة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على فتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في النمو الاقتصادي.

الصادرات الزخم الإيجابي الأسواق الخارجية الصناعات الكهربائية السوق الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

غارة إسرائيلية - ارشيفي

جيش الاحتلال مواقع مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله

وزير الخارجية الفرنسي

أمريكا تنتقم من وزير فرنسي شغل منصب مفوض أوروبي

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد