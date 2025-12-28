أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

عيار 18: 5185 جنيهًا

عيار 21: 6050 جنيهًا

عيار 24: 6914 جنيهًا

الجنيه الذهب: 48400 جنيه

عوامل تسعير الذهب

عوامل تسعير الذهب تعتمد على مجموعة من المؤثرات المحلية والعالمية، وأهمها:

السعر العالمي للذهب

يتحدد سعر الذهب عالميًا في البورصات الدولية بالدولار، وأي ارتفاع أو انخفاض فيه ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا.

سعر صرف العملة

كلما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفع سعر الذهب محليًا، والعكس صحيح.

العرض والطلب

زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في مواسم الزواج أو الأزمات الاقتصادية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

معدلات التضخم

يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات ارتفاع التضخم، مما يزيد الطلب عليه.

السياسات الاقتصادية والفائدة

رفع أو خفض أسعار الفائدة يؤثر على جاذبية الذهب مقارنة بالادخار والاستثمار البنكي.

الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية

الحروب، الأزمات، والتوترات الدولية تزيد الإقبال على الذهب وترفع سعره.

المصنعية والضرائب (محليًا)

تختلف أسعار الذهب للمستهلك حسب قيمة المصنعية والضريبة المضافة من محل لآخر.