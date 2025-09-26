بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

تحدثت نهى صالح عن كواليس حفل زفافها وإثارة الجدل التى حدثت عقب نشر صورها من الحفل دون الكشف عن صورة زوجها أو التحدث عنه مطلقا.

وقالت نهى صالح، قالت نهى صالح خلال لقائها فى بودكاست “Boom shoot” المذاع على صدى البلد، انها تفاجأت بردود فعل البعض من الوسط الفني بعد ان شاركت صور حفل زفافها ، وأن تداول العديد من الشائعات بأن الصور ليست حقيقة وانها فقط استعانت بشخص ما لتخضع فقط لجلسة تصوير وانها لم تتزوج .

وأضافت نهى صالح : “فى ناس كتير عايزة تعرف انا متجوزة مين بس برضو مش هقول لأن الأمر شخصي ويخصنا احنا الاتنين فقط”.

وعن بداية تعارفهما ، قالت نهى صالح: انها تعرفت على زوجها قبل سنتين من الزواج عن طريق أصدقاء مشتركين وبدأت علاقتنا كأصدقاء ، ثم ابتعدنا فترة وألتقينا صدفة فى المطار أثناء سفري لدبي .

وأضافت نهى ، ان زوجها بعيد عن الوسط الفني ولا يمكن ان يطلب منها ان تترك المجال او العكس لأنهما يتقبلوا كما ألتقوا ببعضهما منذ البداية.

نهى صالح: أخفيت زوجي عن أنظار الناس عشان أحافظ عليه.

وعن علاقتهما ببعض ، قالت نهى صالح ان العلاقة بينها وبين زوجها مختلفة للغاية لأن لديها ظروف خاصة وهى فقدان والدها ووالدتها ، وان الرجل ليس فقط قصة حب لكنه مختلف واستطاع ان يحتويها ويشاركوا بعض جميع أحلامهما والطموحات لذلك علاقتهما ببعض مثمرة لذلك هى أخفيته عن أنظار الناس حتى تحافظ عليه ، معلقة: “انا بعتبره عوض ربنا وعايزة احافظ عليه لأنى تعبت كتير فى حياتى وهو عوض ربنا ليا”.

نهى صالح تتحدث عن بداية دخولها الفن وكواليس رفض اسرتها

وتحدثت نهى صالح عن بداية دخولها الفن ، قائلة بأن تربيتها كانت منغلقة بسبب خوفها اسرتها الزائد عليها وأنهم كانوا يرفضوا دخولها التمثيل فى البداية ، معلقة: “انا كنت بحب القراية من وانا طفلة صغيرة ودا ربي فيا حبي للفن وخاصة السينما لحد ما قدرت اقنع أهلي بدخولي الفن وبدأت كمذيعة فترة بس ملقتش نفسي لحد ما والدتي وافقت على دخولي الفن قبل وفاتها بفترة صغيرة”.

أحدث اعمال نهى صالح

وكانت شاركت نهى صالح فى مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.