قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

نهى صالح
نهى صالح
قسم الفن

تحدثت نهى صالح عن كواليس حفل زفافها وإثارة الجدل التى حدثت عقب نشر صورها من الحفل دون الكشف عن صورة زوجها أو التحدث عنه مطلقا.

وقالت نهى صالح، قالت نهى صالح خلال لقائها فى بودكاست “Boom shoot” المذاع على صدى البلد، انها تفاجأت بردود فعل البعض من الوسط الفني بعد ان شاركت صور حفل زفافها ، وأن تداول العديد من الشائعات بأن الصور ليست حقيقة وانها فقط استعانت بشخص ما لتخضع فقط لجلسة تصوير وانها لم تتزوج .

وأضافت نهى صالح : “فى ناس كتير عايزة تعرف انا متجوزة مين بس برضو مش هقول لأن الأمر شخصي ويخصنا احنا الاتنين فقط”.

وعن بداية تعارفهما ، قالت نهى صالح: انها تعرفت على زوجها قبل سنتين من الزواج عن طريق أصدقاء مشتركين وبدأت علاقتنا كأصدقاء ، ثم ابتعدنا فترة وألتقينا صدفة فى المطار أثناء سفري لدبي .

وأضافت نهى ، ان زوجها بعيد عن الوسط الفني ولا يمكن ان يطلب منها ان تترك المجال او العكس لأنهما يتقبلوا كما ألتقوا ببعضهما منذ البداية.

نهى صالح: أخفيت زوجي عن أنظار الناس عشان أحافظ عليه.

وعن علاقتهما ببعض ، قالت نهى صالح ان العلاقة بينها وبين زوجها مختلفة للغاية لأن لديها ظروف خاصة وهى فقدان والدها ووالدتها ، وان الرجل ليس فقط قصة حب لكنه مختلف واستطاع ان يحتويها ويشاركوا بعض جميع أحلامهما والطموحات لذلك علاقتهما ببعض مثمرة لذلك هى أخفيته عن أنظار الناس حتى تحافظ عليه ، معلقة: “انا بعتبره عوض ربنا وعايزة احافظ عليه لأنى تعبت كتير فى حياتى وهو عوض ربنا ليا”.

نهى صالح تتحدث عن بداية دخولها الفن وكواليس رفض اسرتها 

وتحدثت نهى صالح عن بداية دخولها الفن ، قائلة بأن تربيتها كانت منغلقة بسبب خوفها اسرتها الزائد عليها وأنهم كانوا يرفضوا دخولها التمثيل فى البداية ، معلقة: “انا كنت بحب القراية من وانا طفلة صغيرة ودا ربي فيا حبي للفن وخاصة السينما لحد ما قدرت اقنع أهلي بدخولي الفن وبدأت كمذيعة فترة بس ملقتش نفسي لحد ما والدتي وافقت على دخولي الفن قبل وفاتها بفترة صغيرة”.

أحدث اعمال نهى صالح

وكانت شاركت نهى صالح فى مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

 أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

نهى صالح اعمال نهي صالح زواج نهى صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

صورة موضوعية

إنشاء مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية لبناء مخالف بمجاويش في الغردقة

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد