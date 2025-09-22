نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحدثت الفنانة نهى صالح عن تعاونها مع الفنان محمد هنيدي ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال الذى ماراثون رمضان 2025 .

وقالت نهى صالح فى لقاء خاص لموقع “صدي البلد” ، ان مسلسل “شهادة معاملة أطفال” أتاح الفرصة لجميع النجوم المشاركة فيه ان يقدموا ادوار جديدة ومختلفة عن ما قدموه فى اعمالهم السابقة  ، وانها قدمت لأول مرة دور فلاحة .

وعن التعاون مع الفنان محمد هنيدي ، قالت نهى صالح ان هذا التعاون الثاني مع معه بعد مسلسل ارض النفاق ، والتعاون معه ممتع للغاية وهو عبارة عن ضحك ولعب وجد وحب. 

وعن أعمالها المنتظرة ، قالت نهى صالح انها تشارك فى مسلسل سيعرض قريبا من بطولة فنان له قاعدة جماهيرية كبيرة .

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

