محافظ بني سويف يُتابع مع الوحدة المحلية إجرءات إصلاح كسر بخط مياه بشارع الجيار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إصلاح كسر مُفاجئ بأحد خطوط شبكة المياه بشارع الجيار من شارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، تواجد نائب رئيس المدينة فواز رجب لمتابعة الإجراءات التي تنفذها شركة مياه الشرب، وتضمنت توجيه طاقم فني من الشركة لقيام بأعمال الإصلاح وكسح المياه الناتجة عن الكسر ، وسبقها قطع الخدمة بشكل مؤقت لسحب المياه تمهيدا للحفر للكشف عن مكان الكسر لإصلاحه وإعادة الشئ لأصله.

وأشار نائب رئيس المدينة إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم للتنفيذيين المعنيين بالتواجد بالموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بجانب التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء من الإصلاح.