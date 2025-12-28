شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن عائلة Reno 15

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن إطلاق سلسلة Reno 15 في الهند قريبا، وذلك بعد الترويج لهذه السلسلة في وقت سابق.

وقد تم الكشف عن ثلاثة هواتف تعتزم أوبو الإعلان عنها حتى الآن وتتضمن هاتف Oppo Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini، إلى جانب بعض المواصفات المبدئية.

ولكن، أفاد أحد المسربين بأن الشركة قد تكشف عن طراز رابع تحت اسم Reno 15C، والذي قد ينضم إلى المجموعة عند الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن أوبو كانت قد أطلقت بالفعل هاتفا يحمل اسم Reno 15C في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن الشركة لم تؤكد بعد ما إذا كان هذا الطراز سيحظى بوجود في السوق الهندي.

Reno 15C

مواصفات Oppo Reno 15C المحتملة

وفقا للمسرب الشهير أبهيشِك ياداف، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 15C، مع شاشة من نوع LTPS OLED بحجم 6.57 بوصة وبدقة Full-HD، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتوقع أن يتمتع بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت مع خيار تخزين داخلي وحيد بسعة 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالتصوير، يتوقع أن يأتي Reno 15C بكاميرا خلفية ثلاثية، تشمل كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كما يقال إن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

أما من حيث البطارية، فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

مقارنة مع النسخة الصينية من Reno 15C

يختلف هذا الطراز عن النسخة الصينية التي تم إطلاقها مؤخرا في عدة جوانب، ففي الصين، يأتي هاتف Reno 15C بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة.

كما يستخدم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فتحتوي النسخة الصينية على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل أيضا.