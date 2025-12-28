قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن عائلة Reno 15

Reno 15
Reno 15
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن إطلاق سلسلة Reno 15 في الهند قريبا، وذلك بعد الترويج لهذه السلسلة في وقت سابق. 

وقد تم الكشف عن ثلاثة هواتف تعتزم أوبو الإعلان عنها حتى الآن وتتضمن هاتف Oppo Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini، إلى جانب بعض المواصفات المبدئية. 

ولكن، أفاد أحد المسربين بأن الشركة قد تكشف عن طراز رابع تحت اسم Reno 15C، والذي قد ينضم إلى المجموعة عند الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن أوبو كانت قد أطلقت بالفعل هاتفا يحمل اسم Reno 15C في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن الشركة لم تؤكد بعد ما إذا كان هذا الطراز سيحظى بوجود في السوق الهندي.

Reno 15C

مواصفات Oppo Reno 15C المحتملة

وفقا للمسرب الشهير أبهيشِك ياداف، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 15C، مع شاشة من نوع LTPS OLED بحجم 6.57 بوصة وبدقة Full-HD، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة. 

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتوقع أن يتمتع بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت مع خيار تخزين داخلي وحيد بسعة 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالتصوير، يتوقع أن يأتي Reno 15C بكاميرا خلفية ثلاثية، تشمل كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. 

كما يقال إن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

أما من حيث البطارية، فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

مقارنة مع النسخة الصينية من Reno 15C

يختلف هذا الطراز عن النسخة الصينية التي تم إطلاقها مؤخرا في عدة جوانب، ففي الصين، يأتي هاتف Reno 15C بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة. 

كما يستخدم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فتحتوي النسخة الصينية على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل أيضا.

أوبو Reno 15 Reno 15C Oppo Reno 15C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الزمالك

خاص.. تطورات أرض الزمالك في أكتوبر

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

ترشيحاتنا

كولر

السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

عدد ساعات اليوم

اليوم 19 ساعة فقط| العلماء يكتشفون سر تباطؤ دوران الأرض.. ماذا حدث؟

رونالدو وميسي

صراع الثروات.. 3 نجوم تفوقوا ماليا على رونالدو وميسي

بالصور

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد