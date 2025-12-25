أسرار كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة.. أوبو تجهز قنبلة 2026

أفادت تسريبات حديثة أن شركة أوبو Oppo، تخطط لجدول إطلاق مكثف في الصين خلال أوائل 2026، مع إمكانية وصول هاتفي Find X9 Ultra و Find N6 قبل الموعد المتوقع سابقا.

مواعيد الإطلاق المتوقعة وفق التسريبات

بحسب منشور على منصة Weibo من المسرب Smart Pikachu، تسارع أوبو تطوير هاتف Oppo Find X9 Ultra، الذي من المتوقع أن يعلن عنه حوالي مارس 2026، الهاتف في مرحلة اختبار متقدمة، ويقال إن شاشته ستحتوي على “بعض المفاجآت”، رغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

وذلك إلى جانب هاتف Find N6 الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه قبل عيد رأس السنة الصينية، الذي يبدأ في 17 فبراير 2026، هذا يشير إلى أن الهاتف القابل للطي قد يظهر في السوق في يناير 2026.

هاتف أوبو

Oppo Find X9 Ultra يستعد ليكون من أبرز هواتف 2026

تستهدف سلسلة Ultra من أوبو المستخدمين الذين يبحثون عن أقصى مستويات الأداء، وكاميرات متطورة، وتصميم فخم، ويبدو أن هاتف Oppo Find X9 Ultra يلبي هذه التوقعات، مع ترقية كبيرة في المواصفات الأساسية قد تجعله يصل إلى السوق أسرع من المتوقع.

سيأتي الهاتف ببطارية أكبر، وكاميرات محسنة، ومعالج Snapdragon من الجيل الجديد، ما يعزز مكانته في فئة الهواتف الفاخرة.

تشير التسريبات إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يتم إطلاقه في الصين في مارس 2026، يليه الإطلاق العالمي في أبريل.

أما المواصفات الأساسية المتوقعة، فتشمل شاشة من نوع 2K LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة مع معدلات تحديث متغيرة، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع عدسات تليفوتو متقدمة، وكاميرا أمامية عالية الدقة، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع.

يتضمن الهاتف نظام كاميرات خلفي رباعي، يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا متوسطة التقريب بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو فائقة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل.

تتيح كاميرا 200 ميجابكسل التقاط صور أكثر وضوحا في الإضاءة المنخفضة، وبورتريهات عالية الجودة، وصور مكبرة بتفاصيل دقيقة، في حين تدعم العدسة التليفوتوغرافية المحسنة التصوير بجودة فائقة.

كما تجمع شاشة OLED بين سلاسة العرض وكفاءة الطاقة، بينما توفر البطارية الكبيرة استخداما طويلا للألعاب والبث ومهام تعدد المهام الثقيلة.

مع التركيز على التصوير والأداء وطول العمر التشغيلي، يبدو أن Oppo Find X9 Ultra سيصبح أحد أكثر هواتف الفئة الفاخرة طلبا في عام 2026.

مواصفات Oppo Find N6

- قد يكون أول هاتف قابل للطي يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم.

- شاشة داخلية قابلة للطي بحجم 8.1 بوصة وشاشة خارجية بحجم 6.6 بوصة.

- يوصف بأنه أنحف وأخف وزنا من الهواتف القابلة للطي التقليدية.