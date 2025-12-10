بمواصفات قوية وتسعير أقل.. أوبو تستعد لإطلاق Reno 15c

في الشهر الماضي، كشفت شركة أوبو عن هاتفي رينو 15 ورينو 15 برو في الصين، مؤكدةً وصول هاتف رينو 15 سي في ديسمبر .

ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن موعد إطلاقه، فقد ظهر الجهاز الآن في قاعدة بيانات شركة تشاينا تيليكوم، كاشفًا عن مواصفاته الرئيسية بالإضافة إلى خيارات التخزين المتاحة وتاريخ الإصدار.

مواصفات هاتف أوبو رينو 15 سي

على الجانب الآخر من المتوقع أن هاتف Oppo Reno 15c سيأتي بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K (2760 × 1256 بكسل). وكما هو الحال في طرازات Reno 15 الأخرى، قد يدعم معدل تحديث 120 هرتز ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الجهاز مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة للتحقق من الهوية البيومترية.

مواصفات كاميرا هاتف أوبو رينو 15 سي

مواصفات كاميرا هاتف أوبو رينو 15 سي

تشير التقارير إلى أن نظام الكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل.

تزعم الشائعات أن المستشعر الرئيسي قد يكون من نوع سوني LYT-600، وأن العدسة فائقة الاتساع قد تستخدم مستشعر IMX355، بينما قد تستخدم وحدة التليفوتوغرافية مستشعر سامسونج JN5. أما بالنسبة لصور السيلفي، فيُقال إن الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

أوبو رينو 15 سيأوبو رينو 15 سي



يؤكد الإعلان أن هاتف Reno 15c سيعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع (SM7750). وسيتوفر بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. ومن المتوقع أن يعمل بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16.

على الجانب الآخر يأتي الهاتف تبلغ 158 × 74.83 × 7.77 ملم، ويزن حوالي 197 غرامًا. ويُقال إنه يتميز بإطار من سبائك الألومنيوم، وقد يكون حاصلًا على تصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء. كما أنه مزود ببطارية سعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

أما عن موعد إصدار هاتف Oppo Reno 15c فسيتوفر هاتف أوبو رينو 15c بألوان أورورا بلو، وكوليدج بلو، وستارلايت بو. وتشير القائمة أيضاً إلى أن الجهاز سيُطرح للبيع ابتداءً من 19 ديسمبر في الصين.