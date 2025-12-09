قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق 2025

مواصفات و مميزات Oppo Pad Air 3
مواصفات و مميزات Oppo Pad Air 3
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز Oppo Pad Air 2، الذي طُرح لأول مرة في نوفمبر 2023 في الصين ، وهو نسخةً مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus Pad Go الذي طُرح في أسواق أخرى.

 يكشف تسريب جديد من Bald Panda أن Oppo تستعد لإطلاق Oppo Pad Air 3 في الصين. 

ويبدو أن الجهاز سيكون نسخةً مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus اللوحي.

 مواصفات و مميزات Oppo Pad Air 3

وفقًا للمسرب Bald Panda، من المتوقع أن يتميز جهاز Oppo Pad Air 3 بشاشة LCD قياس 12.1 بوصة بدقة 2.9K. 

ويُقال إن الشاشة ستصل إلى سطوع يصل إلى 900 شمعة، وستدعم تقنية Dolby Vision لتجربة مشاهدة مُحسّنة.
 

وقد يحتوي الجهاز اللوحي على شريحة Dimensity 7300 وبطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن بقوة 33 واط. كما يُلمح التسريب إلى لون أسود وأرجواني، مع العلم أن تفاصيل الألوان الإضافية لا تزال مجهولة.
 

تشير هذه المواصفات المبكرة إلى قفزة كبيرة عن سابقتها وتضع الجهاز اللوحي كخيار قوي ضمن فئة الأجهزة اللوحية من الفئة الأساسية والمتوسطة في الصين.

 مواصفات و مميزات Oppo Pad Air 3

ميزات الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go 2؟

تستعد شركة OnePlus لإطلاق جهازها اللوحي OnePlus Pad Go 2 في 17 ديسمبر في عدة مناطق حول العالم، تليها المبيعات التي تبدأ في 18 ديسمبر. 

تشير المعلومات المؤكدة رسميًا إلى أن الجهاز يتضمن شاشة كبيرة مقاس 12.1 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة 900 شمعة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 7:5 وتقنية Dolby Vision.

سيعمل جهاز Pad Go 2 بمعالج Dimensity 7300 Ultra، وسيدعمه بطارية بسعة 10,050 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 33 واط. كما يأتي مزودًا بأول قلم في سلسلة Go، ويتميز بشهادة حماية العين، وتحسينات في برنامج Open Canvas لتعدد المهام.
وفي أخبار ذات صلة، سيشهد حدث الإطلاق في 17 ديسمبر أيضًا وصول OnePlus 15R، وهو هاتف رائد يركز على الأداء وساعة OnePlus Watch Lite.

جهاز Oppo جهاز لوحي جهاز Oppo Pad Air 2 جهاز OnePlus اللوحي بطارية ضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وكيل الأزهر يهنِّئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكوميَّة الدوليَّة للتربية البدنيَّة والرياضة باليونسكو

وكيل الأزهر يهنئ وزير الرياضة برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو

البرد الشديد

دعاء البرد الشديد .. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

بالصور

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد