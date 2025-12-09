بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق 2025

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز Oppo Pad Air 2، الذي طُرح لأول مرة في نوفمبر 2023 في الصين ، وهو نسخةً مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus Pad Go الذي طُرح في أسواق أخرى.

يكشف تسريب جديد من Bald Panda أن Oppo تستعد لإطلاق Oppo Pad Air 3 في الصين.

ويبدو أن الجهاز سيكون نسخةً مُعاد تسميتها من جهاز OnePlus اللوحي.

مواصفات و مميزات Oppo Pad Air 3

وفقًا للمسرب Bald Panda، من المتوقع أن يتميز جهاز Oppo Pad Air 3 بشاشة LCD قياس 12.1 بوصة بدقة 2.9K.

ويُقال إن الشاشة ستصل إلى سطوع يصل إلى 900 شمعة، وستدعم تقنية Dolby Vision لتجربة مشاهدة مُحسّنة.



وقد يحتوي الجهاز اللوحي على شريحة Dimensity 7300 وبطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن بقوة 33 واط. كما يُلمح التسريب إلى لون أسود وأرجواني، مع العلم أن تفاصيل الألوان الإضافية لا تزال مجهولة.



تشير هذه المواصفات المبكرة إلى قفزة كبيرة عن سابقتها وتضع الجهاز اللوحي كخيار قوي ضمن فئة الأجهزة اللوحية من الفئة الأساسية والمتوسطة في الصين.

ميزات الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go 2؟

تستعد شركة OnePlus لإطلاق جهازها اللوحي OnePlus Pad Go 2 في 17 ديسمبر في عدة مناطق حول العالم، تليها المبيعات التي تبدأ في 18 ديسمبر.

تشير المعلومات المؤكدة رسميًا إلى أن الجهاز يتضمن شاشة كبيرة مقاس 12.1 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة 900 شمعة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 7:5 وتقنية Dolby Vision.

سيعمل جهاز Pad Go 2 بمعالج Dimensity 7300 Ultra، وسيدعمه بطارية بسعة 10,050 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 33 واط. كما يأتي مزودًا بأول قلم في سلسلة Go، ويتميز بشهادة حماية العين، وتحسينات في برنامج Open Canvas لتعدد المهام.

وفي أخبار ذات صلة، سيشهد حدث الإطلاق في 17 ديسمبر أيضًا وصول OnePlus 15R، وهو هاتف رائد يركز على الأداء وساعة OnePlus Watch Lite.