معتز الخصوصي: يحق للرئيس إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد مجلس النواب في موعده

قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع “صدى البلد” والمتخصص في الشئون البرلمانية، إنه لا يوجد في الدستور ما ينص على مد فترة انعقاد مجلس النواب، لكن من الممكن في حالة وجود فراغ تشريعي وعدم انعقاد مجلس النواب في موعده، أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين لحين انعقاد مجلس النواب القادم.

وأضاف الخصوصي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مصر الآن" على قناة “النيل للأخبار”: “نتمنى أن تسير إجراءات انتخابات مجلس النواب وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات حتى ينعقد مجلس النواب في موعده الدستوري ويتم إعلان نتائج الانتخابات قبل انعقاد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب”.

وأشار الكاتب الصحفي في موقع “صدى البلد” والمتخصص في الشئون البرلمانية إلى أن مجلس النواب سيكون به تركيبة جديدة في ظل وجود نواب من المستقلين وتمثيل أكبر لهم في ظل تواجد عدد كبير من النواب المنتمين لأحزاب، وبالتالي ستكون هناك فرصة أكبر لتواجد النواب المستقلين في مجلس النواب الجديد لكي يعبروا عن صوتهم، ويكون هناك أصوات مؤيدة ومعارضة، ويكون مجلس النواب به فئات معبرة عن جميع فئات المجتمع.

وتابع: “مجلس النواب القادم سيكون معبرا عن جميع فئات المجتمع من الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج وجميع الفئات المميزة في الدستور بالقائمة”.

واختتم: “نتمنى أن تكون هناك تشريعات قوية في مجلس النواب معبرة عن المواطن المصري وهمومه”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيكون عليه عبء ثقيل لإصدار تشريعات تمس محدودي الدخل في ظل معاناة الشعب المصري الفترة الماضية وتضرره من آثار و تبعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نتمنى أن يصدر مجلس النواب عددا من القوانين لها تأثير على حياة المواطن المصري”.