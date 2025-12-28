حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ ويمنح موافقة مشروطة على صفقة الطاقة الشمسية

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على عدة صفقات استحواذ، في إطار جهودها لتعزيز المنافسة وحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.

وشملت الموافقات صفقات استحواذ رئيسية، أبرزها: استحواذ شركة سيمنس إنيرجي جلوبال جي إم بي إتش أند كو. كيه. جي. على 50% من إجمالي أسهم شركة آر دبليو جي ريبير آند أوفرهالز ليمتد، واستحواذ بيرميرا هولدينجز ليمتد عبر شركة بالم لوكس توبكو على نسبة تمنحها التحكم الجماعي في شركة بروبرتي فايندر إنترناشيونال ليمتد، بالإضافة إلى تأسيس مشروع مشترك باسم سفن إم آر أو بين شركتي سفن للصناعة وإس تي إنجينيرينج مارين ليمتد، واستحواذ صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي للدول النامية (نورفند) على حصة تمنحه تأثيرًا ماديًا في شركة إيجيبت بي في ستورادج بي في.

وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة مشروطة على إخطار استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال على 20% من أسهم شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م، وفقًا للشروط التي تضمن الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق.