تصاعد المنافسة الإقليمية.. «بروكفيلد» وقطر تتحالفان لاستثمار 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة "بروكفيلد أست مانجمنت" العمل مع جهاز قطر للاستثمار على مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار يستهدف تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد تصاعد المنافسة الإقليمية على تعزيز النفوذ في هذا القطاع سريع النمو.

قالت الشركتان في بيان اليوم إن "بروكفيلد"، وشركة "كاي" (Qai) -وهي شركة أُنشئت حديثاً تابعة للصندوق السيادي القطري تبلغ أصوله 524 مليار دولار- ستسهمان برؤوس أموال تُوجه للاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي داخل قطر وفي أسواق دولية مختارة.

وتستثمر "بروكفيلد" في هذا المشروع عبر صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أطلقته مؤخراً، والذي يستهدف جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات العالمية، وتلقت بالفعل تعهدات من مستثمرين من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

تدير الشركة حالياً نحو تريليون دولار من الأصول، وتُعد من أكثر المستثمرين الأجانب نشاطاً في الخليج خلال الأعوام الأخيرة.

شراكة قطر وبروكفيلد

قال الرئيس التنفيذي بروس فلات: "بصفتها أول استثماراتنا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، تجمع هذه الشراكة بين الرؤية الاستراتيجية لقطر والخبرة العالمية لبروكفيلد".

وتقدّر "بروكفيلد" أن بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي سيتطلب 7 تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة. تدير أكبر الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تريليونات الدولارات، ما يجعلها ركيزة رئيسية في تلبية هذا الطلب الضخم.