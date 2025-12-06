حماية المنافسة يوافق على ثلاث صفقات استحواذ بينها موافقة مشروطة لصفقة “ريتر – أورليكون”

أقرت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدداً من الطلبات الخاصة بعمليات الاستحواذ داخل السوق المصري، وذلك في إطار دور الجهاز في مراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم الإضرار بالمنافسة وحماية حقوق المستهلكين.

وافقت اللجنة على استحواذ شركة كيه كيه آر إجريت أجريجاتور إل بي على 40% من إجمالي أسهم شركة فلوجو جروب هولدينجز إيه بي، بعد انتهاء الفحص الفني والتأكد من عدم وجود آثار سلبية محتملة على هيكل السوق. كما صدقت على طلب شركة آر إن إيه إف 3 كوبراتيف يو.إيه للاستحواذ على 100% من أسهم شركة سبينيس إيجيبت ليميتد.

وفي السياق نفسه، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قراراً بالموافقة المشروطة على الإخطار المقدم من شركة ريتر هولدينج أيه جي للاستحواذ على 100% من شركة أو سي أورليكون تكستايل هولدينج إيه جي بفافيكون، وذلك بعد وضع عدد من الالتزامات والضوابط التي تضمن الحفاظ على التنافسية داخل القطاع. ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الرسمي للجهاز.

تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الجهاز لدعم بيئة أعمال مستقرة وشفافة، وتشجيع الاستثمارات، مع ضمان عدم تأثير التركزات الاقتصادية على فرص المنافسة العادلة في السوق المصري.