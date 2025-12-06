قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» وكلية الحقوق بجامعة القاهرة

عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة
عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة
ولاء عبد الكريم

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشتركا، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين كلٍّ من الجهاز وكلية الحقوق، بهدف إعداد كوادر ذات كفاءة في مجال قانون المنافسة، وتكوين قاعدة أكاديمية من الطلاب قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال المنافسة.

وقد أُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جامعة القاهرة؛ بحضور الدكتورة أسماء عزت، المستشارة الاقتصادية للجهاز من جانب الجهاز، والدكتور خليل فيكتور، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من جانب الكلية. 

وقد نصَّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغيرها، وإتاحة الفرصة لطلاب كلية الحقوق من الاستفادة من خدمات مكتبة الجهاز، والتي تضم باقةً من الكتب والدوريات والبحوث ذات الصلة بالمنافسة، فضلا عن الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي يقدمها الجهاز سنويا لطلاب كلية الحقوق.
 

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص جهاز حماية المنافسة على نشر ثقافة المنافسة بين فئة الطلاب، فقد أعلن الجهاز عن إطلاق نموذج المحاكاة في دورته الرابعة عشرة، فضلًا عن تقديم عدد من المحاضرات التعريفية لطلاب كلية الحقوق، لتعريفهم بنموذج المحاكاة وكيفية التقديم.

كما أطلق الجهاز جائزة جهاز حماية المنافسة البحثية في نسختها الثالثة، لتشجيع البحث العلمي في مجالي قوانين واقتصاديات المنافسة. 

وقد أعرب الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس سنوات من التعاون بين الجهاز والكلية على مدار الأعوام السابقة.

كما أعرب عن تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون المثمر مع كلية الحقوق خلال الفترة القادمة.

وفي ختام فعاليات التوقيع، تبادل الطرفان دروع التكريم.

جامعة القاهرة البروتوكول جهاز حماية المنافسة الإنتاج العلمي اقتصاديات المنافسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

ترشيحاتنا

مباراة مصر وبلجيكا

الكاشف يوجه سؤالا صعبا بعد وقوع منتخب مصر بمجموعة بلجيكا فى المونديال

عمر صلاح

عمر صلاح: لقاء الجونة سبب رحيلي ولست حزينا لإنتقال ثلاثي الزمالك للأهلي واحترم قرارات العميد

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

بالصور

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد