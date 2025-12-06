بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» وكلية الحقوق بجامعة القاهرة

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشتركا، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين كلٍّ من الجهاز وكلية الحقوق، بهدف إعداد كوادر ذات كفاءة في مجال قانون المنافسة، وتكوين قاعدة أكاديمية من الطلاب قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال المنافسة.

وقد أُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جامعة القاهرة؛ بحضور الدكتورة أسماء عزت، المستشارة الاقتصادية للجهاز من جانب الجهاز، والدكتور خليل فيكتور، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من جانب الكلية.

وقد نصَّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغيرها، وإتاحة الفرصة لطلاب كلية الحقوق من الاستفادة من خدمات مكتبة الجهاز، والتي تضم باقةً من الكتب والدوريات والبحوث ذات الصلة بالمنافسة، فضلا عن الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي يقدمها الجهاز سنويا لطلاب كلية الحقوق.



وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص جهاز حماية المنافسة على نشر ثقافة المنافسة بين فئة الطلاب، فقد أعلن الجهاز عن إطلاق نموذج المحاكاة في دورته الرابعة عشرة، فضلًا عن تقديم عدد من المحاضرات التعريفية لطلاب كلية الحقوق، لتعريفهم بنموذج المحاكاة وكيفية التقديم.

كما أطلق الجهاز جائزة جهاز حماية المنافسة البحثية في نسختها الثالثة، لتشجيع البحث العلمي في مجالي قوانين واقتصاديات المنافسة.

وقد أعرب الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس سنوات من التعاون بين الجهاز والكلية على مدار الأعوام السابقة.

كما أعرب عن تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون المثمر مع كلية الحقوق خلال الفترة القادمة.

وفي ختام فعاليات التوقيع، تبادل الطرفان دروع التكريم.