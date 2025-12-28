قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء آخر أيام 2025.. 8 كلمات من أقوال الصالحين ومجرباتهم

دعاء آخر أيام 2025
دعاء آخر أيام 2025
إيمان طلعت

دعاء آخر ايام 2025، أجمل دعاء في نهاية السنة أن يتضرع العبد لربه عزوجل بالدعاء ليغفر له ما ارتكب من ذنب خلال هذه السنة ويسأله العفو والمغفرة في السنة الجديدة.

دعاء آخر أيام 2025

اللهم اجعل نهاية هذه السنة بداية لفرح ونهاية لكل هم وغم وضيق، اللهم بارك لنا فيما هو آت واغفر لنا ما مضى من عمرنا.

دعاء نهاية السنة الميلادية

اللهم اجعل نهاية السنة نهاية أوجاع وبداية أفراح، اللهم إنا نسألك في عامنا الجديد الخير كله ووفقنا لما فيه الصلاح والفلاح.

اللهم وفقنا لما فيه رضائك وجنبنا ما فيه سخطك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أستودعك هذه السنة بخيرها وشرها، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما هو آت، ونسألك خيره.

اجمل دعاء في نهاية هذه السنة

اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون لك من عظم ما رزقتنا به.
اللهم جمع شملنا واصلح أحوالنا واحقن دمائنا وردنا إليك ردا جميلا
اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران
فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين

دعاء في نهاية العام

اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم انته وحلُمت فيها عنّي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعتني الى التوبه جُرئتي على معصيتك فإني استغفر فأغفر لي

اللهم أنت القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان واوليائه والعون على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك زُلفًا ياذا الجلال والاكرام
اللهم تقبل دعائنا واحفظنا واعف عنا وارحمنا

دعاء جميل في نهاية العام

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة.

اللهم اجعل نهاية هذه السنة خير واكتب لنا ايام اجمل في السنة القادمة اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.
يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.

اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.

اللهم اجعلها سنة الفرج من كل ضيق يا ارحم الراحمين اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم واجعل السنة القادمة سنة عزه وفرح وسعادة وفرج وتحقيق كل الأمنيات اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق لي ولجميع المسلمين يارب.

دعاء في نهاية العام دعاء جميل في نهاية العام دعاء آخر أيام 2025

