السيد البدوي لـ"صدى البلد": منافسون يسعون إلى إبعادي عن الترشح لرئاسة حزب الوفد

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إنه هناك الآن من يسعى إلى إبعادي عن الترشح لرئاسة حزب الوفد ومنهم منافسون ومنهم من لديه رغبة في الترشح لرئاسة حزب الوفد فيما بعد.

وكشف البدوي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هناك شخصا سيتقدم بطعن إلى لجنة إدارية وهي لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد غلق باب الترشح على قرار ترشحي لرئاسة لحزب الوفد، وهذه الطعون محلها المحكمة والقضاء، وليس محلها لجنة تشرف على انتخابات رئاسة حزب الوفد وهي غير مختصة بذلك، ولدينا قواعد للترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: وأنا مستعد لهذا الأمر أكثر جدا أكثر مما يتخيله، ولدي الردود والمواقف وما لا يمكن أن يتخيله هذا الشخص وستكون في وقته، لأنه كلام غير حقيقي ولا يستند إلى وقائع أو قانون أو لائحة، كما أنني أشكل لمثل هؤلاء فزاعة لكل من يطمح في رئاسة حزب الوفد ولكل من يريد أن يولي أحد اتباعه رئاسة حزب الوفد، ولكل من تولى رئاسة حزب الوفد، ولست في حاجة لمنصب رئيس الوفد، لأنني بالفعل كنت رئيسا لحزب الوفد لمدة 8 سنوات.

واختتم: ومن سيتقدم بالطعن ضدي لمنعي من الترشح لرئاسة حزب الوفد هو شخص "وحش قوي" وسقط في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد مرتين، وهدفه إفساد أي شيء والوفديون يعرفوا اسمه.