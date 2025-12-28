قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

السيد البدوي لـ"صدى البلد": منافسون يسعون إلى إبعادي عن الترشح لرئاسة حزب الوفد

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق
معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إنه هناك الآن من يسعى إلى إبعادي عن الترشح لرئاسة حزب الوفد ومنهم منافسون ومنهم من لديه رغبة في الترشح لرئاسة حزب الوفد فيما بعد.

وكشف البدوي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هناك شخصا سيتقدم بطعن إلى لجنة إدارية وهي لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد غلق باب الترشح على قرار ترشحي لرئاسة لحزب الوفد، وهذه الطعون محلها المحكمة والقضاء، وليس محلها لجنة تشرف على انتخابات رئاسة حزب الوفد وهي غير مختصة بذلك، ولدينا قواعد للترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: وأنا مستعد لهذا الأمر أكثر جدا أكثر مما يتخيله، ولدي الردود والمواقف وما لا يمكن أن يتخيله هذا الشخص وستكون في وقته، لأنه كلام غير حقيقي ولا يستند إلى وقائع أو قانون أو لائحة، كما أنني أشكل لمثل هؤلاء فزاعة لكل من يطمح في رئاسة حزب الوفد ولكل من يريد أن يولي أحد اتباعه رئاسة حزب الوفد، ولكل من تولى رئاسة حزب الوفد، ولست في حاجة لمنصب رئيس الوفد، لأنني بالفعل كنت رئيسا لحزب الوفد لمدة 8 سنوات.

واختتم: ومن سيتقدم بالطعن ضدي لمنعي من الترشح لرئاسة حزب الوفد هو شخص "وحش قوي" وسقط في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد مرتين، وهدفه إفساد أي شيء والوفديون يعرفوا اسمه. 

الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد رئيس حزب الوفد الأسبق انتخابات رئاسة حزب الوفد الطعن

